JUHTKIRI | Kaks uut tava, millest üht pole küll vaja

Pärast võimukõneluste lõpusirget – portfellide jaotamist – võib öelda, et Eestis on juurdumas kaks uut poliitilist tava. Üks on see, et erakonna esimehe valitsuses osalemine ei ole reegel. Teine on see, et ministrikohtade arvul pole ligilähedastki seost riigikogu kohtade jaotusega.