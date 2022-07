Tõnis Mölder: uus valitsus on järelmaksu valitsus – toetused saame kohe, aga maksma peame hiljem

Vahepeal näis, et kena suvi oma soojadega ilmadega võtab oma ning uut valitsust ei näe eesti rahvas enne sügist. Hea siiski, et ühe erakonna ainuvõim Eestis lõpuks lõppes. Ja meie riik saab endale valitsuse, mis vähemalt paberil on ambitsioonikas.



Valitsuse eesmärk on viia järgmise kaheksa kuuga ellu viis suurt reformi: elektrituru-, haridus-, peretoetuste, omastehoolduse- ja maksureform. Pealiskaudselt vaadates on tegemist igati hea ja ambitsioonika plaaniga. Kuid nagu ikka peitub saatan detailides. Julgen kahelda, et järgnevate kuude jooksul peale kiire inflatsiooni tagajärjel tekkinud sotsiaal-majanduslike probleemide, gaasivaru täiendamise kohtade otsimise ja uue koroonalainega kaasnevate probleemide tõttu millegi suurega veel jõutakse tegeleda. Ei tasu unustada, et nagunii mõned kuud enne valimisi valitsuskoalitsiooni koostöö lakkab ja hakkab armutu valimiskampaania.