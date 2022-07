Tanel Kiik: Kallase otsus valitsus laiali saata oli vale

Aga kui elus ja poliitikas öeldakse, et mul polnud muid valikuid kui vaid see üks, siis minu hinnangul on see reeglina enesepettus. Valikuid on alati rohkem. Olen näinud paljusid valitsuskriise, koalitsioonikõnelusi ja pole kunagi nii, et on vaid must ja valge, see või teine. Poliitika on päriselt kompromisside kunst ja läbirääkimiste teel jõutakse alati kuskile keskele kokku. Loomulikult, ka Keskerakond tegi vigu, nagu kõik erakonnad teevad, aga selle koalitsiooni lõpetamise otsuse langetas siiski peaminister ja minu hinnangul oli see vale otsus.