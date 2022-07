Teadur ööelukultuurist: uimastid ei ole klubiskeene kindel osa, kuid mingid ained käivad sellega kaasas

Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator Karin Leivategija (34) on Eesti ööeluga seotut uurinud ligi viis aastat. „Tuleb välja, et nüüdisaegne inimene ei erine 19. sajandi inimesest just kuigi palju,“ tõdeb ta, selgitades, et varajaste hommikutundideni kestev pidu on eestlastele omane olnud juba aastasadu. Eesti Päevalehele antud intervjuus räägib Leivategija sellest, miks on klubid olulised ja kuidas Eesti ööelukultuuri hukatusest päästa.