PÄEVA TEEMA | Heiki Viisimaa: paljulapseliste perede olukord pole nii halb kui üksikvanematel

Probleemiks on minu ja mitmete teiste arvates see, et antud toetust on lihtsalt valesti sihistatud ja küsitavate eesmärkidega. Üldiselt on nii, et riik ei peaks maksma inimestele toetusi, kui selleks ei ole head põhjendust. Peamiselt on toetuste põhjenduseks see, et ilma nendeta on teatud ühiskonnagruppide majanduslik olukord väga keeruline.