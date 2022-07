SÕJARAPORT | Teet Kalmus: suur osa Vene laskemoonast on hävitatud. Millist ohtu kannavad Iraani droonid?

Lugesin eile ühe inimese soovist näha kaarti, kus on peal ukrainlaste edukad rünnakud Venemaa sõjaväeliste objektide vastu ning kommentaaride osas on Espreso TV poolt tehtud kaart seisuga 11.06. Tänaseks on mõned laod, juhtimispunktid, sõjaväeosad lisandunud, aga üldpilt joonistub selgelt välja – ukrainlaste rünnakute fookus on selgelt Donbassis Luhanski ja Donetski oblastis ja omajagu rünnakuid on ka lõunas. Põhja pool neid on ainult üks: juba rohkem kui nädal tagasi toimunud rünnak Izjumis.