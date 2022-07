Irja Lutsar: koroonaviiruse vaktsiinid on head, aga mitte ideaalsed

COVID-19 on lainetena kulgev infektsioonhaigus. Senised andmed on näidanud, et iga 5–6 kuu järel olenemata aastaajast tekib uus ja tõhusam viirusvariant, tekitades järgmise nakatumislaine. Tänu elanikkonna immuunsusele on COVID-19 aja jooksul palju kergemaks muutunud: 2022. aastal vajas Euroopas hospitaliseerimist 0,6% ja suri 0,1% nakatunuid. Endiselt on haigus tõsisem üle 80-aastastel (näitajad vastavalt 2,5% ja 1,1%) ning kergem noorematel, alla 60-aastastel (näitajad vastavalt 0,2% ja 0%).