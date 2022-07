Vishen Lakhiani: mis oleks, kui me õpetaksime oma lastele ka seda, kuidas oma füüsise ja vaimse tervise eest hoolt kanda?

Elame ajal, kus vaimse tervise hädad on võtmas pandeemia mõõtmeid. Eestis kogeb hinnanguliselt üks inimene viiest aasta jooksul mõnda vaimse tervise probleemi. Maailmas tervikuna on asi veel hullem – statistika kohaselt ootab koguni iga teist maailma elanikku elu jooksul ees mõni vaimse tervise häda. Paljusid neid muredest saaks ennetada või vähemalt leevendada, kui tegeleksime rohkem inimeste harimisega enesearengu osas ja seda juba maast madalast. Muutus on võimalik, aga selleks peame parandama vead tänases haridussüsteemis.