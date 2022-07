Sri Lanka kriisi uus vaatus: president põgenes, peaminister üritab võimule jääda

Sri Lankat peeti 1970. aastatel väikese sissetulekuga riikide seas üheks suurimaks edulooks. Praeguseks on riik aga enneolematus majanduskriisis. Viimastel kuudel on lõpetatud riigis kütusemüük, koolid on suletud ja riigil puuduvad vahendid ka ravimite ekspordiks, mistõttu on kõikvõimalikud meditsiinilised protseduurid haiglates tühistatud.