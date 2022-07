Selle aasta algusest on tuvastatud 135 uut HIV-nakkust kandvat inimest, neist 77 (57%) on tulnud Ukrainast. Nende seas on ka neid (40), kes olid enne sõja eest põgenemist oma diagnoosist juba teadlikud ja kes jätkavad siin tuttavat ravi, selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.