VASTULAUSE | Jaak Madison Harri Tiidole: läbi häda lugesin Teie piinliku loo läbi. Laimate Johnsonit ja eirate reaalsust

Muu seas hindab, et AfD ja Die Linke on populistid, kes on muidugi ka venemeelsed. Tiido väidab: „Äärmusi nähakse Saksamaal käimasoleva sõja foonil venemeelsetena, sest mõlemad äärmused toetasid Moskva seisukohti ja pidasid sõjasüüdlasteks pigem NATO-t ja USA-d.“ Tõsi on muidugi see, et Die Linke kunagi ametliku kommunistliku erakonnana on väga venemeelne. Samuti on venemeelseid AfD-s. Pole see saladus, sest Saksamaal ja Prantusmaal on üldiselt ühiskondades palju venemeelseid. Samas on fakt see, et üle poole AfD esindajatest Euroopa Parlamendis on selgelt Venemaa kriitilised ja hääletavad Venemaa vastu.