Üürileandja susserdamine jättis eeskujulikud koeraomanikud koduta. „Andsin endast parima, kuid lõpuks jäin kõigest ilma“

Paari nädala eest kolisid Leenu (20) ja Taavi (23) oma koeraga uude üürikorterisse. Olude sunnil peavad nad aga kiirelt asjad kokku pakkima ja korterist lahkuma. Noored on otsustanud jagada LP-ga lugu katsumusterohkest korterisaagast, näidates, et ka korteriomanik võib olla pahatahtlik ja ilmtingimata ei lasu süü alati üürilisel. Anonüümsuse tagamiseks on loo osaliste nimed muudetud.