KUULA SAADET | Igor Kopõtin: Stalini võit hoidis ära hullema. Kas päästnuks Venemaa Putini teine eeskuju Koltšak?

„Koltšak on väga huvitav kuju ses mõttes, et ta paistab imponeerivat ka Putinile,“ kirjeldab admirali elu põhjalikult uurinud Igor Kopõtin. „Teatavasti on Putin üritanud oma kaasaegse Vene ideoloogia ülesehitamisel kasutada erinevaid elemente, mida on laenatud nii Nõukogude kui tsaari-Venemaa ajaloost. Nii üritab ta lepitada ka endiseid punaseid ja endiseid valgeid.“