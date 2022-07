PÄEVA TEEMA | Ille Nakurt-Murumaa: alampalga tõstmise asemel peaks riik kohe loobuma alampalga tulumaksustamisest

Tundub ju nii inimlik ja hädavajalik soov, et lausa piinlik peaks olema rahvaasemikel sellega mitte nõustuda? Kui aga teemat pisut analüüsida, siis paratamatult jõuame küsimuseni - kas ametiühingute nõudmised on põhjendatud, ettevõtetele jõukohased ning kas see ka päriselt aitab madalapalgalisi?