Aro Velmet: tegelik terviseoht - kuumalained tapavad kordades rohkem kui koroona

Probleemi lahendamise asemel teeb meie praegune linnaplaneerimispoliitika aga olukorda hullemaks. Ammu on teada, et liigkuumust võimendab nn kuumasaare-efekt, kus haljastuseta betoneeritud linnaruum imab päikese­valgust endasse ning kuumeneb seetõttu veelgi. Paraku on selline hoolimatus Eesti poliitikas tüüpiline.