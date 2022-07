JUHTKIRI | Ministrikohtadele on liiga nõrk konkurents

Aga üksnes Reformierakonna pink on (veel?) nii pikk, et ministrikohad saadi kenasti täidetud ja oli ka sisemist konkurentsi. Midagi on sellel pildil valesti. Ministrikohtadele võiks olla konkurents, sest ka 8–9 kuud ministriametit lisab inimese CV-sse kogu maailmas kaalu omava rea.

Ministridefitsiidi pluss on see, et erakondade ladvikud on sunnitud laiemalt ringi vaatama nii erakonna sees kui ka sellest väljaspool, laskma riigi juhtimise juurde uusi inimesi. Paraku on viimastel aastatel niimoodi suurde poliitikasse tulnud inimestest jäänud poliitikasse pikemaks pidama ainult vähesed.