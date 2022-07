PÄEVA TEEMA | Kalle Muuli: ahhetamiseks pole põhjust – uus valitsus on kogenum kui eelmine

Kõige vähem valitsuskogemust on sotsiaaldemokraatide delegatsioonis, mille viiest liikmest on varem ministriametit pidanud ainult majandusminister Riina Sikkut. Võrdluseks tasub meenutada, et täpselt sama napi kogemusepagasiga läks Keskerakond 2016. aastal Jüri Ratase esimesse valitsusse ja 2019. aastal alustanud Jüri Ratase teises valitsuses polnud EKRE viiest ministrist ühelgi varasemat valitsuskogemust.