PÄEVA TEEMA | Tõnis Saarts: uued ministrid on parem kui samad vanad näod võimu juures

Eelseisev ajaperiood on selleks piisavalt pikk, et näha, kas inimene ministriametis üldse hakkama saab. Samas, kui ta aga ebaõnnestub, siis nii lühikese valitsuse puhul on valijal järgmiseks valimistsükliks vastavad näod ja teod juba ammu ununenud. Seega tegemist on üsna väikeste riskidega strateegiaga, millega erakonnad saavad testida oma poliitikute järelkasvu.