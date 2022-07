POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: The winter is coming - talv on tulekul*

Mul on deja vu tunne: ka NSV Liidus viidi läbi teabekampaaniaid, kui tooted kauplustest kadusid, selgitamaks elanikkonnale, et nii või kui ka liha on kahjulikud… Olgu, Brüssel ei saagi sekkuda liikmesriikide poliitikasse. Kõik küsimused tuleb esitada valitsusele, aga isegi siin käib kummaline ping-pong. Eesti Energia juht ja Tallinna linnapea leiavad, et riik peaks välja kuulutama eriolukorra, kuid Toompealt kostab: ei, eriolukord tuleb välja kuulutada kohalikes omavalitsustes, mis meil sellega pistmist on?