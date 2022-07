Mari-Vivian Ellam: toimetulekutoetus on meede, mis jätab puuduses oleva inimese endiselt puudusesse

Viktor oli väga rahulik mees ja hea üürnik. Kui me kaks kuud hiljem temaga lepingu lõpetasime, jättis ta endast maha korras toa. Ühtegi probleemi temaga ei olnud, peale selle, et raha ei laekunud. Pärast esimese arve esitamist oli vaikus ja paari nädala pärast laekus vallavalitsusest 56 eurot ja 42 senti. Sotsiaaltöötajaga suheldes sain teada, et see on maksimaalne summa, mida Viktoril on võimalik vallalt eluasemehüvitisena saada. Viktori ainus sissetulek on töötukassa abiraha umbes 220 eurot kuus.