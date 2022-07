Toomas Alatalu: Biden ja Iisrael lubasid, et Iraan ei saa iialgi tuumarelva. Millega vastab Iraani sõitev Putin?

Märgiline on mõistagi seegi, et Putin väisab jälle moslemiriiki – tema suure sõja aegne eelmine ja esimene välisreis läks Tadžikistani ja Turkmenistani (28-29. juuni). Turkmenistanis toimunud Kaspia riikide tippkohtumisel oli kohal ka Iraani peaminister, kellega Putin pidas eraldi nõu, ent minek Iraani pealinna kinnitab, et tegemist on suurema ettevõtmisega.