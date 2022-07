Lauri Vahtre rohepöördest: sörkigem aga rahulikult sabas. Kes õiendama tuleb, sellele ajame Kaja Kallase kallale

See tahtmine on enamal või vähemal määral tuttav kõigile rahvastele, aga siin just konks ongi – mõnele enamal ja mõnele vähemal määral. Meile ikka lausa väga suurel määral, ja seda selsamal ajaloolistel põhjustel, mida just mainisin. See „klassi parimaks“ saamise tahtmine oli 19. sajandil ja 20. sajandi algul meie rahvusliku (taas)iseseisvumise lahutamatu osa, see kasvas meie kultuurikehandisse sisse ja nüüd oleme me seda täis nagu Ülesoo karjapoiss sarlakeid.