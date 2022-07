Terviseameti juht alanud koroonalainest: piirangutega ei pea lajatama, vaid tuleb täppi lasta

Jälgime intensiivravi voodikohtade täitumust. Kui need täituvad, siis ei jagu voodikohti teistele haigetele. Probleem on nendega, kes vajavad juhitavat hingamist või kolmanda taseme intensiivravi. Kui neid voodikohti on vaja üle 200, siis läheb kriisiplaan käiku. Tekitame voodikohti juurde, sest teame, et oleme kriisile üsna lähedal.