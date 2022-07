JUHTKIRI | Kaks muudatust, mida erakondadelt ootame

Esiteks, erakonnad, leppige kokku, et kampaania peasõnumiteks ei tehta jälle mitmesuguste toetuste suurendamist, „tasuta“ teenuste pakkumist ja muid seesuguseid rahakülvi tunnustega lubadusi. Täiesti ilma nendeta vaevalt saab, aga kampaania nimetatud pool peab muutuma palju-palju vaoshoitumaks. Kui isegi Jüri Ratas ise, kes on kulutamisdžinni pudelist välja laskmisse tugevasti panustanud, ütleb, et Kallase uue valitsuse lubaduste täitmine pole makse tõstmata või kulusid kärpimata jätkusuutlik, on selge, et sama hooga riigi kulutusi enam kasvatada ei saa.