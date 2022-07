FAKTIKONTROLL | Kas tõesti näitavad uuringud, et noored eestlased ja venelased tahavad õppida koos, nagu väidab Eesti 200 juht Kristina Kallas?

Vene ja eesti laste koosõppest on kirjutanud ka Õpetajate Leht 23.10.2020 ilmunud arvamusartiklis. Südalinna kooli esindaja Riina Abner kirjutas järgmiselt: „Vene koolidest meile tulnud lapsed on öelnud, et meie koolis on õpikeskkond rahulikum, vaiksem ja parem.“. Noorte hinnangud koosõppimisele on positiivsed, kuid tegemist ei ole uuringuga.