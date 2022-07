Sander Maripuu: tulevikus võiks pensioniks investeerida ka kinnisvarasse ja krüptovaluutasse

Tänu mõni aasta tagasi ellu viidud pensionisüsteemi reformile on võrreldes kahe aasta taguse ajaga täna Eestis 200 000 inimest vähem, kes oma palgast kindla protsendi pensioniks mõnda II samba pensionifondi suunavad. Samuti on eelmisest sügisest alates oma pensionipõlve arvelt tarbijate kätte liikunud umbes 1,5 miljardit eurot (see ei ole tõenäoliselt tänase rekordilise inflatsiooni põhilisi põhjuseid, aga abiks ikka). Raha on küll nüüd vaba, aga kuidas suunata rohkem inimesi tagasi oma pensionieale mõtlema ja kindlustama ennast järsu sissetulekulanguse vastu pensionile jäädes?