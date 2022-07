Artjom Dmitrijev: „kõiges on süüdi russofoobne valitsus! Eesotsas peaminister Kaja Kallasega“

Kohutav valitsus on alati mugav argument, et lükata vastutus kellelegi teisele. See meenutab pikaajalist keskeakriisi, mis näib kestvat aastakümneid. Inimesed, kes tundsid end pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist tarbetuna, ei suutnud endale tunnistada, et nad lihtsalt ei suutnud kohaneda, isegi kui peaaegu kõik viitab sellele.