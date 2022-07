Liina Kersna sõnul võib see tulla tema kommunikatsioonitaustast, et ta järjepidevalt sotsiaalmeedia kaudu teada andis, millega tegeles.

Äsja ametist lahkunud haridusministri Liina Kersna (RE) sotsiaalmeediakontod on tulvil fotodest: minister töötab, külastab koole ja muid haridusasutusi ning väisab üritusi. Silma jääb, et peaaegu kõigi piltide autor on üks mees – Raimo Roht.