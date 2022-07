Kolmikliit haaras riigitüüri. Mida me uuelt valitsuselt ootame?

Isamaale ja sotsidele nii palju portfelle ning valimispräänikuid lubanud koalitsioonilepe pani Reformierakonna maailmavaate küsimärgi alla. Avalikkusele õnnestub ehk selgitada, et nõnda tuli teha EKRE ja Keskerakonna välispoliitikast äralõikamiseks, ent ainult ühel juhul – eelmise valitsusega juhtunust tuleb õppida. Ootame, et Helir-Valdor Seedri telefoninumber on Kallasel alati käepärast ja tee Viljandisse selge. Veel soovime, et energiakriisiga pihta saanutele edastatavad sõnumid oleksid empaatilised, koostöö välisministeeriumiga sujuks tõrgeteta ja nn iibeministrid ei hakkaks kujundama valitsuse kuvandit. Lisaks soovime, et riigi jaoks tähtsatest otsustest ei teatataks enam esimesena Facebookis.