Viimastel nädalatel on üle riigi laialt levinud rahutused. Tanklates on kilomeetritepikkused järjekorrad, kus inimesed ootavad mõne liitri kütuse saamiseks päevi. Enne koroona levikut peamiselt turismist sõltunud riik on pandeemia tagajärjel oma põhilise sissetulekuallika kaotanud.