Taidlejate lustakas paadiretk Pranglile päädis jõhkra õnnetusega, kus hukkus tosin inimest

Kogu sündmustikust on möödas rohkelt aega ja liikunud vastuolulist infot. Näiteks sedagi, et surmaretk vaikiti Nõukogude Eesti võimuladviku eestvedamisel maha. „Kõik teadsid, see oli üleriiklik šokk,“ rõhutas juhtumit aastakümneid uurinud allveearheoloog Vello Mäss. Loomulikult ei kirjutatud tragöödiast põhjalikku detailirohket ülevaadet Rahva Häälde, aga jutud liikusid suust suhu.