SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on hädas kasvava arvu sõjaväelastega, kes oma lepinguid lõpetavad

Rinnetel on Venemaa üritanud nii Donbassis kui Harkivi all, aga just Donbassis tänu HIMARSidele toimunud muutustele ei suuda Venemaa enam kasutada nn tulevalli ehk siis massiivse suurtükitulega nn tsoonide puhastamist ja hilisemat hõlvamist. Selle asemele on tulnud jalaväe rünnakud koos soomustehnikaga, aga praktiliselt kõik sellised rünnakud on tagasi löödud.