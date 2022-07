KULTUURIBIIT | Islandi eurolaulja Daði Freyr'i playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Daði Freyr nii:

Golden - Cory Wong (feat Cody Fry)

Jälgin Instagramis bändi nimega Vulfpeck, Cory on selle kitarrist. Just sealt ma leidsingi tema soolprojekti. Cory on üks funkylikumaid kitarriste, keda tean. Soovitan jälgida ka tema YouTube'i kontot.

About Damn Time - Lizzo

Arvan, e Lizzo on üks huvitavamaid praeguseid artiste. Tal tuli just välja album nimega „Special“, ma pole ammu ühtegi helikandjat nii oodanud kui seda. Nii palju funkmuusikat ja gruuvi, nii palju attitude'i. Armastan seda!

Rave Med De Hårde Drenge - Fuld Effekt

Taani räpigrupp, kelle muusika ja energia on täiesti teine tase. Selles loos on midagi, mis annab energiat ja seda terveks päevaks. Taanikeelne räpp millegipärast mõjub nii.

Kakee - Sofi Tukker

Sofi Tukker on minu listis üks enim mängitud artiste juba viimsed kaks aastat. Nad (duosse kuuluvad Sophie Hawley-Weld and Tucker Halpern - toim) viivad mu tagasi house-muusikasse ja see on väga põnev.

Always Be You - Montaigne, David Byrne

Montaigne'i album saab olema väga hea. Seda laulu võin kuulata aina ja aina järjest. David Byrne on legend, Montaigne on teel sinna. Oleme samuti Montaigne'iga koos teinud loo, mil nimeks „Make Me Feel So…“

Dry Bones - Gregory Porter

Olen peamiselt kuulanud Gregory Porteri aeglasemaid laule. Olin väga üllatunud sellest, kui hästi ta kannab välja ka energilise tantsuloo. Iga lugu, mida ta laulab, muutub tema hääletämbri ja edasiandmise oskuse tõttu kullaks.

Cure For Me - Aurora

Tahaksin rohkem tantsulugusid Auroralt. See lugu on nii lõbusa ja positiivse soundiga. Kogu ta uus album on imeline! Mulle meeldib väga tema uuem suund, kuid samuti vanem looming. Olen suur fänn!

Bad Tattoo - HYYTS

Avastasin HYYTS-i, kui sain nimekirja potentsiaalikastest artistidest, keda pakuti mu esimesele Suurbritania tuurile soojendajaks. Valisin nemad pärast ühe live-video nägemist ning ma ei saaks olla rõõmsam oma valiku üle. Just avastasin nende loo „Bad tattoo“, see on üks korralik hitt!