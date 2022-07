On põhjust olla väga murelik. Sõda endiselt käib ja väga aktiivses faasis. Oluline on mõista, et sõda ei lõppe iseenesest, sõja saab lõpetada Putini režiim, järelikult läänemaailm ei ole teinud piisavalt, et Putini režiimi selgroogu murda. Psühholoogiline vastasseis, et kelle vastupidamisvõime ja sisemine selgroog on tugevam, muutub energeetika ja majandusprobleemide tõttu ülimalt tõsiseks just sügisel ja talvel, kütteperioodil.