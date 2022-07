„Küünte alla torgati nõelad, sinna lasti elekter.“ Noorukist sai sõjakuritegude tunnistaja

Zaporižžja piirkondliku administratsiooni juht Oleh Burjak elas oma lastest ja laste emast eraldi: ta elas Zaporižžjas ning Vlad koos õe, ema ja vanaisaga Melitopolis. „Kui sõda puhkes, siis helistasin 24. veebruari hommikul oma lahutatud abikaasale ja palusin, et nad minu juurde sõidaksid. Naine keeldus ja ütles, et mis vahet seal on, kas nad on Melitopolis või Zaporižžjas, ühtemoodi pommitatakse igal pool. Ta isal oli vähi viimane staadium ja ta ütles, et nad tahavad kuni isa surmani isaga koos olla,“ räägib Oleh ja lisab, et üritas kuu aega ekskaasat ümber veenda. „1. aprillil tuli ta Vladi noorema õega humanitaarkoridori kaudu Zaporižžjasse. Panin nad Dnipros bussi peale ning nad sõitsid Viini ja sealt edasi Šveitsi,“ ütleb ta.