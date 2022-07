Kalamaja uus liiklusmuudatus tõi kohalikele ummikud ja mure

Tööstuse tänaval elav Piret (nimi muudetud – toim) rääkis Eesti Päevalehele, et kui varem oli Niine tänavale tekkinud ummik tüütu, kuid talutav, siis uus liikluskorraldus ei kõlba kuhugi. Pireti sõnul on pärast liikluskorralduse muudatust raskenenud Kalamajast autoga väljasaamine. Linn on liikluse korraldanud nõnda, et suurem Kalamajast välja liikumise koormus koonduks Kalaranna tänavale, kuid sel tänaval olid juba enne muudatust pikad ummikud. Pireti sõnul on Kalasadama ja Põhja pst ristmiku fooritsükli muutmise tõttu Kalamaja suunal ummikud isegi väljaspool tipptunde.