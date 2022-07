JUHTKIRI | Koroonapalatid 2024. aastaks. Ei tohi olla nii aeglane

Ja siis on veel need kurikuulsad Liina Kersna kiirtestide kiirhanked. Vormiliste puudujääkide eest on toonane haridusminister praegu nii poliitiliste oponentide kui ka uurimisasutuste teravate hammaste vahel. Ministritele ja ametnikele, kes otsuseid teevad, saadab see paraku ühemõttelise sõnumi: tuleb valida reeglite täitmise mõttes kõige lollikindlam hankeviis isegi siis, kui see on nii aeglane, et teostamise aja jooksul võivad hinnad mitmekordistuda või hange kaotada sisulise mõtte.