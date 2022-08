ARVUSTUS | Aktinäitus. Ukraina värvides suitsupääsuke ja kunstimaailma staarid

„Mees & naine“ on uue kunsti muuseumis, „Naine & naine“ kunstnike majas, „Mees & mees“ Pärnu linnagaleriis. Tundub, et näituste sarnased nimed viitavad küll lähedasele vibe’ile, kuid vähemalt veresugulust neil pole. „Mees & naine“ on traditsiooniliselt mäslev (no millise oma tegemisega on Mark Soosaar pärikarva silitanud?!) ja ironiseeriv. „Mees & mees“ ja „Naine & naine“ sobravad seevastu tänapäevaselt tõsiusklikult soorollides. Kaugel sellest, et ma seda üteldes üleolevalt suhtuksin! Ütlen vaid, et näitused vaatlevad sarnaseid nähtusi eri suundadest.