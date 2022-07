Teadsime, et Venemaa sissetung Ukrainasse tuleb julm, juba enne selle algust. Lääne luureallikad eeldasid, et venelased sisenevad Ukrainasse tapmisnimekirjadega tülikaks kujuneda võivatest isikutest, kes tuleb kokku koguda ja hävitada, et muuta riik kergemini valitsetavaks. Just nii ongi läinud.