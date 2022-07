Hanno Pevkur: eesti keele oskusega kaasneb ka suurem usaldus kaitseväe ja NATO vastu

Kahjuks tuleb aga möönda, et osa muukeelseid tarbib vaatamata kehtestatud ligipääsupiirangutele jätkuvalt kremlimeelseid infokanaleid ning viljeleb paraku ka putinlikke arusaamu maailma julgeolekuolukorrast (nt et ukrainlased on natsid või et kõige kurja taga on tegelikult ameeriklased). Seetõttu on praeguses julgeolekuolukorras veelgi olulisemaks muutunud küsimus keeleõppest ja keeleoskusest venekeelsete noorte hulgas.