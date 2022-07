Joakim Helenius: energiakriisist on väljapääs. Selleks on vaja järgmisi poliitilisi meetmeid

Tõenäoliselt pole enam tagasiteed odava energia maailma, mida me veel hiljuti nautisime.

Jälgides uue valitsuse liikmete esialgseid ettepanekuid, kuidas vähemalt osaliselt kompenseerida kõrgete energiahindade, eriti elektrihindade mõju, olen sunnitud reageerima. Ettepanekud näivad põhinevat elektri hinnale ülempiiri kehtestamises. Teisisõnu soovitatakse pakkuda jaetarbijatele energia hinna lage. See on täiesti vale lähenemine ning kahjustab tugevalt Eesti majanduse konkurentsivõimet ja selle tulemusena kõigi Eesti inimeste heaolu. Kõrgete energiahindade probleemi lahendamiseks oleks õige rakendada majanduslikku tervet mõistust, selle asemel et püüda osta valijate hääli populistlikke meetmeid, nagu hinnalage, propageerides!