JUHTKIRI | Raik peaks Narvat eestimeelsemalt juhtima

Selle eest, et praegu on päevakorda tõusnud tank-monumendi teisaldamine, tuleb narvalastel süüdistada Vladimir Putinit, kes kiskus Ukrainasse tungides vanad haavad lahti. Seda sõnumit peaks narvalastele jõuliselt edastama ka linnapea Katri Raik. Selle asemel rääkis ta eile RusDelfi vahendusel ajaloo kohta väga ümmargust juttu. Vähemalt seltskonnale, kes kavatseb täna Narva „vabastamise“ aastapäeva tähistada, oleks linnapea pidanud saatma selge sõnumi, et praegusel ajal on see kohatu ja taktitundetu Eesti riigi vastu.