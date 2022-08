KÖÖGI KOMANDO | Suvepealinna kõmuline söögikoht, kus kõhu saab täis mõistliku hinna eest

Söögikohtadest, mille menüüsse kuulub sel suvel kõmu, on saanud kahtlemata tuntuimaks Pärnu südalinnas asuv Ferro. See Pärnu restoran pälvis hiljuti tähelepanu seal lärmakalt õhtut veetnud seltskonna tõttu, kuhu kuulus ka kaitseministeeriumi kantsler. Võib mõista, et kärarikka olengu põhjustas kangema kraami liigne tarbimine. Aga kas Ferro söögid tekitavad samasugust elevust? Kontrollisime seda.