Venemaa hakkas Euroopa kriisikohtumise puhul taas gaasikraane kruttima

Saksa majandusminister Robert Habeck (pildil Hispaania kolleegiga) on vähendanud duši all käimise aega ja kutsub kõiki sakslasi gaasi säästma.

Kui Vene-Saksa gaasitoru Nord Stream 1 hooldustööd läinud nädalal õigel ajal läbi said, hingati Saksamaal korraks kergendatult: gaasitarned siiski taastusid, ehkki allapoole harjunud võimsust. Veel esmaspäeval jõudis Saksa föderaalse võrgustikuagentuuri juht Klaus Müller kinnitada, et katkestustest hoolimata suudab riik jõuda ilmselt septembriks gaasivarude plaanitud tasemeni. Paar tundi hiljem tõmbas Venemaa aga lootustele vett peale ja teatas, et kärbib seniseid gaasitarneid veel poole võrra. See tähendab, et toru jääb läbima kõigest viiendik olemasolevat võimsust ja Saksamaale saadetakse ööpäevas ainult 33 miljonit kuupmeetrit gaasi. Riigi energiavajaduse rahuldamiseks sellest ei piisa.