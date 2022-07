RETSEPTID | Kukeseened, värske kartul... Suvine köögiklassika

Seente, nagu ka sibula ja spinati puhul, mis kaotavad praadides rohkelt vedelikku, peab arvestama, et soolaga peaks neid maitsestama alles pärast praadimist, sest muidu on oht, et need saavad liiga soolased. Seeni võid soovi korral nii kastme kui ka piruka jaoks väiksemaks hakkida, kuid mina ise seda ei tee, sest seened tõmbuvad küpsedes niigi kokku ja muutuvad väiksemaks.