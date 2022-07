Ivo Känd: uued ministrid, miks te riskite oma maine ja tulevikuga?

Eesti vabariik oli ilma valitsuseta ohtlikult pikka aega, kui pidada silmas maailmas toimuvat. Energiakriisil ja viirustel on üsna ükskõik, kas eestlastel on ministrid või mitte. Küll aga võinuks julm idanaaber meie peataoleku kurjalt ära kasutada, kui Ukraina kestvalt vapra kuulivestina ei toimiks – naaber on temaga liialt hõivatud, et meiesuguse pisikesega jukerdada.