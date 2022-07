INTERVJUU | Ukraina õigusteadlane: oleme õigusriiki ehitades palju keerulisemas olukorras, kui Balti riigid 1990-ndatel

Viimase viie kuni kaheksa aasta jooksul oleme rajanud terve hulga juriidilisi institutsioone, mis on olemas igas õigusriigis. Olgu nimetatud konstitutsioonikohus ja inimõiguste komisjon. Selle kõrval ehitame korruptsioonivastast süsteemi koos selle juurde kuuluvate kohtutega. Kuid institutsioonide olemasolust üksinda ei piisa, ükskõik kui palju neid on. Need tuleb ka tööle saada. See ongi praegu meie peamine eesmärk.