JUHTKIRI | Ühistranspordile hoogu juurde ja kohe

See ei tohiks ühelegi kalamajalasele üllatusena tulla, et Kalamaja ja laiemalt Põhja-Tallinna tihedasti kortermaju täis ehitamine tekitab olukorra, kus ummikuid vältida on keeruline või lausa võimatu. Tundub, et liiga palju sellesse linnaossa kolinud inimesi eeldas, et enamik teisi elanikke väntab ringi jalgratastel – hipsterite linnaosa ju –, jättes vähestele autoga kulgejatele ohtralt ruumi. Sõna „ummikumaks“ ajab paljud kalamajalased kindlasti vihaseks, aga kui ummikuprobleem pärast praeguste liikluskorralduse muudatustega harjumist ei lahene, tasuks ummikumaksu vähemalt katsetada.