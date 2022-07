FOTOREPORTAAŽ | Eesti Marilyn Monroe elu suurel laval

Lugemisproovid, tantsuproovid – teha on palju. Erineva taustaga inimesed peavad suutma koos laulda, tantsida ja näidelda. Vaja on ehitada lava, kus teha proove ja hiljem vaatemängu publikule etendada. Kogu trupp koos kõige vajalikuga peab kolima Põlvamaale Kiidjärvele, kus 28. juulil on esietendus.

Hea lugeja, kui sa neid ridu loed ja pilte vaatad, siis tea, et kõik, mida eespool kirjeldati, on nüüdseks tehtud. Peaproov ja esietendus on toimunud. Legendaarse Ada Lundveri elust pajatavat lavastust mängitakse Kiidjärve mõisapargis veel 14. augustini. Kel vähegi mahti on, minge vaatama!