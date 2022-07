PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet: väldime monumentaalset konflikti Maarjamäel

Tallinna linn on selgelt välja öelnud: me oleme valmis võtma memoriaali ala projekteerimise ja rekonstrueerimisega kaasnevad kulud enda kanda. Mõne aasta eest on välja arvutatud, et vajalikud tööd läheksid maksma umbes kolm miljonit eurot. See ei tähenda memoriaali alale uute ehitiste rajamist ega olemasolevate konstruktsioonide lammutamist, vaid memoriaali osade konserveerimist nii, et need ära ei laguneks ega muutuks ohtlikuks. Ühtlasi on memoriaalil suuri probleeme sademevee ärajuhtimisega ning see vajaks sobilikku valgustust.